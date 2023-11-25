Оппозиция несправедливо высмеяла премьера Великобритании Сунака

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак оказался высмеян оппозицией после посещения мастер-класса в ювелирной мастерской Emma White в Лидсе. Историю рассказывает Daily Mail.

В сети «завирусился» ролик, на котором Сунак использует молоток «неправильно», применяя не колющую сторону, а боковую. Позднее в сеть попало полное видео с мастер-класса, на котором инструктор говорит политику использовать именно эту сторону и даже упрекает его за то, что он ставит под сомнение ее указания.

1 августа Сунак стал жертвой насмешек на пивном фестивале в Лондоне.

«Премьер-министр, какая ирония, что вы повышаете акцизы на алкоголь в день, когда сами наливаете пиво», — заявил один из посетителей, когда Сунак наливал себе разливное пиво.

Другие посетители также раскритиковали Сунака за решение кабмина Британии, рассказав журналистам, что из-за роста стоимости жизни в стране закрылось большое количество пивоварен.

Ранее экоактивисты затянули особняк Риши Сунака черной тканью.