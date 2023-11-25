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В Германии заявили о символичности поддержки Украины Евросоюзом

Немецкий бизнесмен Дотком: обещания ЕС Украине носят символический характер

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Markus Schreiber/AP

Немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил в соцсети X (бывшая Twitter), что Евросоюз дает Украине обещания, но не выполняет их.

«Обещания Украине со стороны Евросоюза носят лишь «символический характер». ЕС не поставляет Украине обещанные боеприпасы», — написал Дотком, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание о поставке на Украину миллиона снарядов.

До этого сообщалось, что Государственная таможенная служба (ГТС) Украины упростила ввоз на территорию страны военной техники из стран, входящих в Евросоюз (ЕС) и НАТО.

Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного французского дипломата также писало, что страны Евросоюза могут начать закупать боеприпасы для Украины в третьих странах, если не справятся с обязательствами по поставке 1 млн снарядов Киеву к марту.

14 ноября глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не отказывается от намерений поставить Украине 1 млн снарядов до марта 2024 года, хотя за период с февраля 2023 года эта задача выполнена только на 30%.

Ранее минфин США признал полную зависимость Украины от западной помощи.

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