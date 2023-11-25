Зеленский заявил, что Украине нужны три победы на Западе

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране необходимо одержать три «победы» на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные для Киева задачи. Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в украинской столице, передает РИА Новости.

По словам Зеленского, первая задача Киева — добиться выделения конгрессом США дополнительной помощи Украине.

«Это вызов. Это непросто. Не все зависит от нас. Но Украина должна делать все, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была», — сказал глава украинского государства.

Он указал, что второй задачей является получение пакета помощи от Европейского союза в размере €50 млрд. Как обратил внимание Зеленский, не все страны ЕС готовы поддержать выделение этого пакета помощи Украине.

«С нашей стороны мы должны добиться того, чтобы все поддержали этот пакет», — продолжил он.

«Третьей историей» Зеленский назвал «открытый диалог» о вступлении Украины в Евросоюз.

«Это мотивационный шаг для нас», — добавил он.

До этого Зеленский заявил, что не ожидает от лидеров стран ЕС подарков по поводу вступления Украины в альянс на встрече в декабре.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.