В армии Израиля заявили о стремлении ХАМАС к гуманитарному кризису

Палестинское движение ХАМАС стремится к гуманитарному кризису. Об этом в интервью испанской газете ABC заявил пресс-секретарь и капитан Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рони Каплан.

По его словам, ХАМАС стремится к такому кризису, чтобы международное сообщество оказало давление на Израиль и еврейское государство было вынуждено прекратить ликвидацию инфраструктуры движения.

До этого президент США Джо Байден заявил, что реализация договоренностей Израиля с палестинской группировкой ХАМАС об освобождении заложников и временном прекращении огня — это только начало процесса, но пока все идет хорошо.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС заявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП Рафах только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.