Постпредство РФ: Израиль не готов к размещению миротворцев ООН в секторе Газа

Израиль пока не готов к варианту, при котором миротворцы ООН будут размещены в секторе Газа. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью телеканалу RTVI.

Российская сторона видит в появлении миротворцев в Газе первый шаг к прекращению огня, но это требование в ООН блокируют США, заявил он.

Дипломат допустил, что миротворческие силы могут в итоге появиться в анклаве, однако для этого необходимо согласие сторон. «Израиль к этому пока явно не готов», — считает он.

По его словам, Совет Безопасности ООН считает, что долгосрочного урегулирования можно достичь только через создание двух государств — Израиля и Палестины — в границах 1967 года.

24 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствовала начало гуманитарной паузы в секторе Газа и доставку гуманитарной помощи.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.