Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле сообщили, что большая пресс-конференция Путина состоится скоро

Песков сообщил, что ежегодная большая пресс-конференция Путина состоится скоро

close
100%
Thibault Camus/AP/Reuters

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина скоро состоится. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

«Скоро», — сказал Песков.

До этого он сообщал, что прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в совмещенном формате.

Ранее в этот день пресс-секретарь главы государства сообщал, что Путин выступит на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).

На прямой линии президент в прямом эфире отвечает на вопросы граждан. В 2020 году прямая линия и большая пресс-конференция Путина были впервые объединены.

До этого сообщалось, что мероприятие запланировано на 14 декабря, однако в Кремле попросили «не забегать вперед».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий