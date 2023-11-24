В Кремле сообщили, что большая пресс-конференция Путина состоится скоро

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина скоро состоится. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам, передает ТАСС.

«Скоро», — сказал Песков.

До этого он сообщал, что прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в совмещенном формате.

Ранее в этот день пресс-секретарь главы государства сообщал, что Путин выступит на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).

На прямой линии президент в прямом эфире отвечает на вопросы граждан. В 2020 году прямая линия и большая пресс-конференция Путина были впервые объединены.

До этого сообщалось, что мероприятие запланировано на 14 декабря, однако в Кремле попросили «не забегать вперед».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».