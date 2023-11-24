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В МИД пообещали ответить Молдавии на присоединение к западным санкциям

Захарова пообещала ответ на присоединение Молдавии к антироссийским санкциям

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MFA Russia/Global Look Press

Россия не оставит без ответа решение Молдавии о присоединении к антироссийским санкциям стран Евросоюза. С таким заявлением выступила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

«Решение молдавской стороны не останется без ответа. О принятых мерах будет сообщено дополнительно», — сказала представитель внешнеполитического министерства.

Захарова считает, что молдавские власти нацелены на полное разрушение двусторонних отношений с Российской Федерацией, которые «по вине Кишинева уже находятся в весьма плачевном состоянии».

Она полагает, что Москва расценивает присоединение к санкциям как «очередной враждебный шаг руководства Молдавии, целиком встроившегося в антироссийскую кампанию коллективного Запада».

По мнению дипломата, такая риторика молдавских властей не отвечает интересам местных жителей, большая часть которых дружелюбно настроена к РФ и заинтересована в сохранении полноценного сотрудничества двух государств.

До этого глава молдавского МИД Николае Попеску заявлял, что власти Молдавии изучают возможности присоединения к двум пакетам ограничительных мер против России.

Ранее Захарова рассказала о вранье президента Молдавии.

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