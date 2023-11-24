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Молдавия отказалась сотрудничать с российскими спецслужбами

Парламент Молдавии расторг договор о сотрудничестве со спецслужбами России

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Vladislav Culiomza/Reuters

Парламент Молдавии расторг договор о сотрудничестве Службы информации и безопасности (СИБ) республики с российскими Службой внешней разведки (СВР) и Федеральной службой безопасности (ФСБ). Соответствующее постановление одобрено на заседании ведомства, трансляция велась на официальном сайте.

«Денонсировать соглашение между Республикой Молдова и Российской Федерацией о сотрудничестве <…> в области информационной деятельности, заключенное в Кишиневе 18 апреля 1994 года», — говорится в постановлении парламента республики.

В молдавской СИБ уточнили, что прекращают сотрудничество с российскими коллегами, так как эти соглашения больше «не соответствуют национальным интересам и интересам в области безопасности» республики.

По утверждению спецслужбы страны, Москва якобы использовала их для «оправдания присутствия представителей российских спецслужб» в Приднестровье.

В июле Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ России.

Ранее парламент Молдавии уточнил сроки действия режима чрезвычайного положения, действующего в стране с конца 2021 года.

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