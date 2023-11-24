В Кремле подтвердили, что Путин выступит на Всемирном русском народном соборе

Президент России Владимир Путин выступит на Всемирном русском народном соборе (ВРНС). Информацию об этом подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Там действительно Путин выступит», — сказал Песков.

Комментируя заявление о том, что это будет программное выступление президента, он заявил, что «каждое выступление Путина очень важное».

Юбилейный XXV Всемирный русский народный собор (ВРНС) пройдет 27-28 ноября в Москве. Его председателем будет патриарх Кирилл, а темой — «Настоящее и будущее Русского мира». Об участии российского президент ранее сообщал заместитель главы ВРНС Константин Малофеев.

22 ноября в Великом Новгороде открылось 88-е отделение Всемирного Русского Народного Собора.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».