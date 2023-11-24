Пашинян заявил, что Армения должна проявлять сдержанность

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван должен проявлять сдержанность, чтобы не поддаваться на провокации. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире, передает РИА Новости.

В случае необходимости Армения реагирует на государственном и неофициальном уровне, сказал он, отвечая на вопрос, почему Ереван не отвечает на оскорбительные и искажающие исторические факты заявления президентов Азербайджана и Турции.

По его мнению, подобные заявления могут преследовать провокационные цели, чтобы втянуть Ереван в «бесперспективные разговоры», которые могут вылиться в эскалацию.

«Мы четко зафиксировали, что идем по пути мирной повестки и должны идти к этой цели. Не факт, мы не уверены, что наша среда также хочет мира, и в некотором смысле, в некоторых местах мы, возможно, должны проявлять большую сдержанность, чтобы не поддаваться на провокации», — сказал Пашинян.

Армянский премьер добавил, что история не лучший советчик для будущего.

23 ноября Пашинян заявил, что власти Армении не выполнили обязательство перед народом.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.