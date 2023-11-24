Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Киеве сочли безответственным вето Венгрии на прием Украины в ЕС

В Киеве считают, что весь ЕС будет виноват в вето Венгрии на вступление Украины

close
100%
Global Look Press

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Евросоюз должен договариваться со странами – участницами объединения, которые собираются наложить вето на те или иные общие решения, передает The Guardian. Так она отреагировала на возможное блокирование Венгрией начала переговорного процесса по вступлению Киева в ЕС на саммите в декабре.

«Речь идет о том, чтобы говорить друг с другом, убеждать друг друга и помогать тем, кто все еще сомневается или пытается наложить вето на будущее Европы, говорить с ними и брать на себя ответственность за это вето. Потому что если говорить о вето одной страны 15 декабря, то это не будет вето одной страны. Это будет безответственность других — тех, кто не строит этот консенсус, кто не работает над тем, чтобы сосредоточиться на более широкой картине будущего Европы. Думаю, мы все понимаем, что я имею в виду, и именно так мы это читаем, именно так мы к этому относимся», — пояснила Стефанишина.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в ЕС призвали не спешить с переговорами о вступлении Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий