В Киеве сочли безответственным вето Венгрии на прием Украины в ЕС

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Евросоюз должен договариваться со странами – участницами объединения, которые собираются наложить вето на те или иные общие решения, передает The Guardian. Так она отреагировала на возможное блокирование Венгрией начала переговорного процесса по вступлению Киева в ЕС на саммите в декабре.

«Речь идет о том, чтобы говорить друг с другом, убеждать друг друга и помогать тем, кто все еще сомневается или пытается наложить вето на будущее Европы, говорить с ними и брать на себя ответственность за это вето. Потому что если говорить о вето одной страны 15 декабря, то это не будет вето одной страны. Это будет безответственность других — тех, кто не строит этот консенсус, кто не работает над тем, чтобы сосредоточиться на более широкой картине будущего Европы. Думаю, мы все понимаем, что я имею в виду, и именно так мы это читаем, именно так мы к этому относимся», — пояснила Стефанишина.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в ЕС призвали не спешить с переговорами о вступлении Украины.