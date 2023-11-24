В Совфеде объяснили, почему украинцы задумались об уступках России

Украинцы задумались о территориальных уступках России, поскольку потеряли надежду на победу и разочаровались в действующей власти. Такое мнение в беседе с NEWS.ru озвучил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, жители Украины начинают понимать, что воюют не за свою страну.

«Несмотря на информационную непорядочность, которая царит на Украине, все больше украинцев понимают, что нет никаких шансов на победу в противостоянии с Россией. Все больше людей в принципе задумываются, за кого они на самом деле отправляют своих мужчин на войну. Очень быстро начинают понимать, что не за Украину, а Европу и США, а если за Украину, то за [президента Украины Владимира] Зеленского и окружение», — отметил Цеков.

Он добавил, что украинские СМИ перестали справляться с задачей по формированию нужного Киеву общественного мнения.

Опросы показывают рост числа украинцев, готовых поддержать территориальные уступки России ради мира, сообщает Bloomberg. По данным Киевского международного института социологии, число сторонников уступок выросло с 10% до 14% за полгода, но большинство украинцев считают отказ от территорий неприемлемым. Как пишет издание, ситуация на фронте не меняется уже год, ВСУ не хватает боеприпасов и солдат, а Запад не может оказать Украине помощь в необходимом объеме. Союзники Киева опасаются, что Зеленскому придется пойти на переговоры с Москвой.

Ранее Bild узнал, что Запад намерен склонить Зеленского к переговорам.