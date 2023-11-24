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Bild узнал, что Запад намерен склонить Зеленского к переговорам

Bild: США и ФРГ намерены склонить Зеленского к переговорам

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Olivier Matthys/Reuters

Власти США и Германии намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, поставляя лишь оружие, необходимое для удержания фронта. Об этом сообщает Bild.

Военный обозреватель Юлиан Рёпке, основываясь на информации издания во властных кругах ФРГ, заявил, что лидеры США и Германии не намерены напрямую убеждать Зеленского в переговорах. При этом они, как крупнейшие поставщики оружия Киеву, планируют снабжать его только тем оружием, которого достаточно для удержания фронта на текущем уровне, а не тем, с помощью которого Украина может отбить занятые Россией территории.

«Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне», — рассказал один из источников таблоида в немецком правительстве.

Он отметил, что президент Украины должен по собственной воле объяснить народу страны, что переговоры необходимы.

22 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе саммита G20 заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Он отметил, что на Украине подписан декрет запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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