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ХАМАС назвал условие, при котором будет соблюдать перемирие с Израилем

ХАМАС пообещал соблюдать соглашение о перемирии, если Израиль будет делать то же

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено соблюдать соглашение о временном прекращении огня при условии, что Израиль будет делать то же самое. Об этом заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, сообщает ТАСС.

«Мы подтверждаем нашу приверженность реализации соглашения [о перемирии] до тех пор, пока его будет соблюдать противник», — заявил Хания.

Он также выразил благодарность Египту и Катару, благодаря дипломатическим усилиям которых заключение соглашения стало возможным. По словам Хании, ХАМАС и далее готов с ними сотрудничать.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. С 24 ноября начало действовать четырехдневное перемирие. Согласно соглашению, ХАМАС за эти дни освободит 50 женщин и детей, а к остальным заложникам будут допущены представители Красного Креста.

После завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

22 ноября сообщалось, что Израилю передали список заложников, которых должен освободить ХАМАС.

Ранее стало известно, какая страна сыграла ключевую роль в перемирии Израиля и ХАМАС.

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Война в Израиле
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