В Кремле рассказали о планах по контактам США с Россией по стратегической стабильности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил во время брифинга, планируются ли контакты США и РФ по стратегической стабильности.

«Пока нет таких планов, хотя потребность есть», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков назвал бесполезными попытки Америки оказать давление на Россию и Китай. По словам официального представителя Кремля, Россию объединяет с КНР «абсолютно идеологическое сходство во взглядах на мировые дела», а также схожие мнения о недопустимости диктата в мировых делах и неуважения друг к другу.

В начале ноября Песков говорил, что отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля. При этом он отметил, что так как РФ и США несут особую ответственность за мировую стратегическую стабильность, то со временем разговор придется возобновить.

Также Песков заявил, что для вероятной встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена должны появиться необходимые условия, а также требуется обоюдное желание. Путин неоднократно говорил, что готов к любым контактам, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».