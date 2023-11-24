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В Кремле прокомментировали отсутствие Байдена на онлайн-саммите G20

Песков заявил, что отсутствие Байдена не отразилось на онлайн-саммите G20

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Evelyn Hockstein/Reuters

Отсутствие президента США Джо Байдена не сказалось на проведении онлайн-саммита «Группы двадцати» (G20). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Нет», — ответил Песков, отвечая на вопрос журналистов, сказалось ли отсутствие Байдена на саммите.

Виртуальный саммит G20 прошел 24 ноября. Встречу проводил премьер-министр Индии Нарендра Моди, чья страна в этом году председательствует в клубе. Помимо Байдена, онлайн-саммит пропустил и председатель КНР Си Цзиньпин.

Выступая с финальной речью, Нарендра Моди отметил, что в G20 пришли к консенсусу по решению палестино-израильского вопроса на базе создания двух обособленных государств. По его мнению, дипломатия и диалог являются единственными способами решения геополитической напряженности, а G20 готова оказать в этом поддержку.

В ходе мероприятия поднимались вопросы о ситуации в мировой экономике. Президент России Владимир Путин говорил, что к турбулентности и колоссальному стрессу в мировой экономике привели действия некоторых стран.

Ранее канцлер ФРГ Шольц обратился к Путину во время саммита G20.

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