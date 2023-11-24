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Азаров: Зеленского могут заставить провести выборы

Экс-премьер Украины Азаров: США заставят Зеленского провести выборы

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Вашингтон может заставить президента Украины Владимира Зеленского провести выборы в 2024 году. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он напомнил, что избирательная компания может быть отменена или перенесена только в случае войны, которая объявлена не была.

«Значит, в соответствии с Конституцией, если Зеленский не проведет выборы, то он станет нелегитимным, неконституционным лидером. Не президентом, а самым настоящим самозванцем. Это очень хорошо известно американцам, и наверняка это будет их смущать. Осталось подождать совсем немножко», — сказал Азаров.

Он добавил что решение о проведении президентских выборов принимает Верховная рада, и она должна сделать это не позднее 31 декабря текущего года.

До этого Азаров предположил, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак ездил в США, чтобы добиться от своих кураторов позволения отменить или перенести президентские выборы.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил опасение в связи с тем, что политические дискуссии в случае проведения в стране президентских выборов могут привести к «большой беде».

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