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США сообщили Ирану о нежелании разжигать конфликт в Газе

Глава МИД Ирана Абдоллахиян заявил, что США не хотят разжигать конфликт в Газе

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Михаил Джапаридзе/РИА «Новости»

Соединенные Штаты Америки (США) сообщили иранской стороне, что не намерены нагнетать ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы получили сообщения от американской стороны о том, что они не стремятся расширять масштабы войны [в секторе Газа]», — заявил дипломат.

23 ноября глава иранского внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян отправился с визитом в столицу Катара Доху для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

До этого глава МИД Ирана побывал в Ливане, где провел встречу с генеральным секретарем шиитской организации «Хезболла», на которой обсуждался вопрос урегулирования палестино-израильского конфликта.

Абдоллахиян также заявлял, что масштабы палестино-израильского конфликта могут расшириться, если Израиль не прекратит наносить удары по жителям сектора Газа.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что не помогают ХАМАС или другим пропалестинским группировкам в операциях против армии Израиля. По их словам, действия сторонников ХАМАС продиктованы личными убеждениями о том, что ЦАХАЛ неправомерно начал военную операцию в секторе Газа.

Ранее в Израиле сообщили, почему не собираются прекращать войну в секторе Газа.

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