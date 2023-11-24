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МИД России отказался от помощи НАТО по химооружию на дне Балтийского моря

МИД России: НАТО нельзя привлекать к решению по затопленному в Балтике химоружию

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Североатлантический альянс (НАТО) нельзя привлекать к решению проблемы затопленного в Балтийском море химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что в России озабочены последней активностью стран Запада вокруг затопленного в Балтике химоружия.

«Убеждены, что обсуждение такого рода вопросов должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения России и других стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков», — заявил Беляев.

На дне Балтийского моря находится, предположительно, несколько тысяч тонн ядовитого газа иприта из запасов нацистской Германии. Химикаты были затоплены после войны в районах островов Готланд и Борнхольм.

До этого политолог назвал войска химической защиты необходимостью для любого государства.

Ранее далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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