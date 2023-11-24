Байден потерял популярность у молодежи из-за отказа поддержать прекращение огня в Газе

Популярность американского президента Джо Байдена среди молодых избирателей в США падает, так как он не выступил за прекращение огня в секторе Газа. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По данным политических аналитиков издания, молодые избиратели разочаровываются тем, как глава Белого дома реагирует на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

«<…> они рассматривают возможность проголосовать за кандидата от третьей партии или не голосовать», — уточнили в статье.

После бесед с американскими студентами журналисты газеты пришли к выводу, что позиция Байдена к войне в Израиле угрожает снизить его поддержку среди молодых избирателей.

Газета обратила внимание, что большинство избирателей в США поддерживают еврейское государство, но молодые американцы считают, что Израиль действует слишком жестко.

До этого в США пояснили, почему конфликт на Ближнем Востоке вредит Байдену.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.