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Спикер парламента Ливии рассчитывает до конца года встретиться с президентом Турции

Спикер парламента Ливии Салех запланировал до конца года встретиться с Эрдоганом

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Liesa Johannssen/Reuters

Спикер палаты представителей Ливии Агила Салех выразил надежду на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до конца текущего года. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Салех отметил значительное улучшение отношений между восточной Ливией и Турцией. Он также рассказал, что уже посетил Анкару, где встречался с руководителями турецкого парламента и Эрдоганом.

«У меня есть приглашение посетить Турцию, пока нет конкретной даты, но это произойдет в ближайшие дни... У меня есть приглашение от турецкого парламента, поэтому есть вероятность, что я посещу Турцию и встречусь с президентом в течение следующих двух недель, до конца года», — добавил Агила Салех.

В Ливии существуют два правительства, не признавающих друг друга. Первое правительство, поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, расположено в Триполи. Второе правительство, имеющее полномочия палаты представителей, базируется в Сирте и временно возглавляется Усамой Хамадом после отстранения Фатхи Башаги.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние годы наблюдалось противостояние между властями на западе страны в Триполи и властями на востоке, поддерживаемыми ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве, под эгидой ООН, выбрал переходное исполнительное правительство до проведения всеобщих выборов, которые до сих пор не состоялись.

Также в Ливии одобрили криминализацию нормализации отношений с Израилем.

Ранее объем торговли между Россией и Африкой вырос почти на 50%.

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