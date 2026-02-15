Каллас призвала ограничить численность российской армии

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о необходимости ограничить численность Вооруженных сил России. Об этом она сказала в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Если Вооруженные силы Украины должны быть ограничены в численности, то и российские должны быть такими же», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что не должно быть «никакой амнистии за военные преступления», а также потребовала «возвращения депортированных украинских детей».

По ее словам, «это самое малое, на что РФ должна согласиться, если целью России является мир».

До этого, выступая на Мюнхенской конференции, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза создать «вооруженные силы Европы», основой для которых могла бы стать украинская армия. По информации Associated Press, Европа уже тайно ведет переговоры о создании объединенной группировки европейских сил — для их отправки на Украину.

Ранее в Еврокомиссии заявили о резком росте военных трат с начала спецоперации на Украине.