Российский посол раскрыл, как Путина называют в Индонезии

Индонезийские политики и бизнесмены называют президента России Владимира Путина героем. Об этом сообщил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости.

«Буквально вчера я общался с крупным индонезийским бизнесменом, который в разговоре с российской делегацией откровенно говорил: «Путин — мой герой, я на него равняюсь», — рассказал посол.

Толченов отметил, что подобные высокие оценки в адрес российского лидера регулярно звучат и от молодых индонезийцев. В свою очередь более возрастные политики демонстрируют свое восхищение Путиным «не столько на словах, сколько на деле», добавил посол. В пример он привел президента Индонезии Прабово Субианто, который является частым гостем в России и поддерживает прямой диалог с Путиным.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин пользуется доверием российских граждан всех возрастов — от молодежи до старшего поколения. Говоря о продаже различных товаров с изображением главы государства, представитель Кремля подчеркнул, что это можно рассматривать как одно из проявлений любви к Путину.

Ранее Такер Карлсон рассказал, за что больше всего уважает Путина.