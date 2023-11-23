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В Греции назвали катастрофическим отказ правительства от хороших отношений с РФ

Греческая партия сочла катастрофическим отказ властей от хороших отношений с РФ

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Партия «Всегреческое движение греко-российской дружбы» назвала катастрофической политику правительства Греции по отказу от хороших отношений с Россией. Об этом сказано в заявлении партии, опубликованном на ее сайте.

В нем говорится, что греческие власти постоянно перекладывают вину за внутренний рост цен в стране на «военные действия на Украине, климатический кризис и импортированную инфляцию».

«Теперь становится ясно, насколько катастрофическими были выбор (Кириакоса) Мицотакиса (премьер-министра Греции) «правильной» стороны истории и его отказ поддерживать хорошие отношения с Россией, которая предоставляла как дешевые энергоносители, так и хорошие рынки для нашей продукции», — указали в партии.

Также партия заявила о необходимости «покончить с односторонней политикой порабощения и эксплуатации» со стороны Евросоюза и НАТО. Она также отметила, что существует «другой путь», по которому должна пойти Греция.

До этого крупнейшая оппозиционная партия Греции – Коалиция радикальных левых — Прогрессивный альянс (СИРИЗА–ПА) — выступила против «прямого военного вмешательства» страны в конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что Греция расторгла контракт с Россией на техобслуживание зенитных ракетных комплексов.

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