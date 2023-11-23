Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гарантами перемирия в Газе выступают Египет, Катар и США

В ХАМАС заявили, что гарантами перемирия в Газе выступают Египет, Катар и США

close
100%
Ahmed Zakot/Global Look Press

Член руководства радикального палестинского движения ХАМАС Басем Наим заявил, что Катар, Египет и США выступают гарантами перемирия в секторе Газа, которое вступит в силу 24 ноября. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Катар, Египет и США выступают в качестве гарантов соблюдения гуманитарного перемирия в секторе Газа», — сказал Наим.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что еврейское государство получило предварительный список имен заложников, подлежащих освобождению.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. По соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий