Гарантами перемирия в Газе выступают Египет, Катар и США

Член руководства радикального палестинского движения ХАМАС Басем Наим заявил, что Катар, Египет и США выступают гарантами перемирия в секторе Газа, которое вступит в силу 24 ноября. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Катар, Египет и США выступают в качестве гарантов соблюдения гуманитарного перемирия в секторе Газа», — сказал Наим.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что еврейское государство получило предварительный список имен заложников, подлежащих освобождению.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. По соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.