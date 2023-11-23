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В МИД призвали ОБСЕ обеспечить участие Лаврова в саммите в Скопье

Захарова призвала ОБСЕ обеспечить участие главы МИД Лаврова в саммите в Скопье

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Ronald Zak/AP

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны обеспечить полноценное участие представителей всех стран — членов организации на заседании в Скопье в конце ноября, включая главу российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы уже неоднократно говорили, что если ОБСЕ нацелена на то, что эта организация все-таки является диалоговой площадкой, то они должны сделать все, чтобы обеспечить каждой стране-члену полноценную возможность для участия», — ответила дипломат на вопрос об участии российского представителя на саммите.

Сообщалось, что вопрос об участии главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ пока остается нерешенным.

До этого глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг поддержал приезд российского коллеги Сергея Лаврова на Совет глав МИД ОБСЕ в македонском Скопье.

Ранее США не выдали россиянам визы для участия в саммите АТЭС.

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