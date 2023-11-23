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Лукашенко призвал найти новые решения по укреплению безопасности стран ОДКБ

Лукашенко: необходимо найти новые решения по укреплению безопасности стран ОДКБ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости поиска новых решений для укрепления безопасности стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он заявил на заседании в узком составе в рамках сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске, передает ТАСС.

«Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки в зоне ответственности организации как в мире в целом, так и в регионе», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что необходимо найти новые решения по укреплению безопасности государств договора.

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник перед началом в Минске сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что сохранение солидарности и единства всех членов является главной задачей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на сегодняшний день. Он также сообщил, что генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов после саммита в Минске посетит Ереван.

Ранее ОДКБ одобрила новую структуру Объединенного командования миротворческих сил.

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