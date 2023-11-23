В Минске стартовал саммит ОДКБ

Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали встречу в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония началась с фотографирования в фойе Дворца независимости и продолжится заседаниями в узком и расширенном составах.

В заседании Совета ОДКБ участвуют лидеры пяти из шести участвующих в ОДКБ стран: президенты России — Владимир Путин, Белоруссии — Александр Лукашенко, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон. На саммит не приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян заявил, что в повестке дня у Еревана не стоит вопрос о выходе республики из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и прекращении работы российской военной базы в республике. До того спикер парламента Армении Ален Симонян назвал неуместным участие в заседании ОДКБ в декабре в Минске.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.