Моравецкий попал в неловкую ситуацию из-за польской оппозиции

Действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий из правящей партии «Право и справедливость» пригласил лидеров других политических партий на консультации по формированию нового правительства, пишет RMF. По информации портала, никто из приглашенных политиков не пришел на встречу.

Как отмечает RMF, в мероприятии предполагалось участие оппозиционных партий, помимо ключевых соперников властей из «Гражданской коалиции». Портал добавляет, что другие партии сочли переговоры с Моравецким «пустой тратой времени».

«В кабинет главы правительства никто из приглашенных гостей не пришел. Лидеры конкурирующих групп бойкотировали консультации. Такие партии, как «Третий путь» и «Левые», хотят сформировать правительство с «Гражданской коалицией» во главе с [экс-главой Евросовета] Дональдом Туском, как показали результаты голосования в Сейме, большинство находится на их стороне. «Конфедерация» также не хочет разговаривать с Моравецким. В итоге они оставили премьера одного», — говорится в материале.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом накануне оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском.

Ранее президент Польши заявил, что не доверил представителям оппозиции пост премьера.