В ХАМАС в последний момент попытались изменить условия соглашения с Израилем

Палестинская группировка ХАМАС в последний момент хотела внести изменения в соглашение с Израилем, что замедлило реализацию сделки между сторонами конфликта о перемирии и освобождении заложников. Об этом заявила израильская гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник, передает ТАСС.

По данным Kan, глава национальной разведывательной службы Израиля «Моссад» Давид Барнеа 22 ноября был в Катаре, где ему сообщили, что движение ХАМАС хотело бы внести изменения в проект соглашения.

Там ему также сообщили, что ХАМАС к 23:00 по местному времени так и не подписал соглашение. «Похоже, они до сих пор обсуждают этот вопрос», — приводит радиостанция слова неназванного израильского чиновника.

Как считает Kan, соглашение не может быть выполнено в течение по меньшей мере ближайших суток, так как Катар и ХАМАС до сих пор не подписали его финальный вариант.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в анклаве.

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