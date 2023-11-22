Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аргентина предложила провести у себя мирную конференцию по Украине

Clarin: Милей предложил Зеленскому провести конференцию по Украине в Аргентине

close
100%
Tomas Cuesta/Reuters

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому провести в южноамериканской стране конференцию, которая будет посвящена урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает издание Clarin.

«Мы предложили себя в качестве места проведения мирной конференции в Латинской Америке, если это будет уместно», — сообщила советник Милея по внешней политики Диана Мондино.

Об этом она рассказала журналистам, комментируя телефонный разговор, который ранее провели Милей и Зеленский.

Президент Украины в своей публикации по итогам разговора не упоминал мирную конференцию. Однако Зеленский отметил, что пригласил избранного президента Милея посетить Украину, а также поблагодарил латиноамериканского политика за его позицию в отношении Киева.

Крайне правый политик Хавьер Милей победил на президентских выборах в Аргентине, обойдя кандидата от правящей партии Серхио Массу.

Ранее Милей рассказал, какие страны выбрал для первых зарубежных поездок.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий