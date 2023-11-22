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Путин на G20 затронул тему подрыва «Северного потока», назвав это терроризмом

Путин на G20 назвал подрыв «Северного потока» актом государственного терроризма

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters/Danish Energy Agency

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на саммите G20 назвал подрыв «Северного потока» актом государственного терроризма, передает РИА Новости.

Он отметил, что для устранения конкурентов, получения преимущества используются «недобросовестные методы конкурентной борьбы».

«Имею в виду не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы «Северный поток», — сказал глава российского государства.

В октябре в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели Владимир Путин заявлял, что на Западе никто не расследует взрывы на газопроводах «Северный поток», хотя был совершен акт терроризма.

До этого на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявлял, что результатов совместного расследования Германии, Дании и Швеции произошедшего на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нет и, вероятно, не будет.

Ранее Путин заявлял, что «Северные потоки» взорвали заинтересованные в транзите газа через Украину.

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