Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, данное решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству РФ поручается к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи.

До этого Путин заявил, что поддержка материнства и детства — одни из главных приоритетов в сегодняшней России. Он также подчеркнул, что улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни семей в России также в числе ключевых приоритетов.

16 ноября сенатор Ольга Ковитиди предложила в Уголовном кодексе прописать ответственность за склонение женщины к аборту.

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина также заявляла, что семьеведение как отдельный предмет может появиться в 2024 году в рамках школьной программы.

Ранее многодетных родителей призвали привлечь к проведению семьеведения в школах.