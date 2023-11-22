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Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, данное решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительству РФ поручается к 27 декабря образовать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи.

До этого Путин заявил, что поддержка материнства и детства — одни из главных приоритетов в сегодняшней России. Он также подчеркнул, что улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни семей в России также в числе ключевых приоритетов.

16 ноября сенатор Ольга Ковитиди предложила в Уголовном кодексе прописать ответственность за склонение женщины к аборту.

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина также заявляла, что семьеведение как отдельный предмет может появиться в 2024 году в рамках школьной программы.

Ранее многодетных родителей призвали привлечь к проведению семьеведения в школах.

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