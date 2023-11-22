Парламент Украины одобрил в первом чтении проект о применении английского языка

Верховная рада одобрила в первом чтении проект закона о применении английского языка на Украине. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Только что Верховная рада приняла за основу законопроект о статусе английского языка», — написал депутат.

Законопроект направлен на официальное закрепление английского языка как одного из языков международного общения на Украине. Также в скором времени будут определены категории должностей, кандидаты на занятия которых должны знать английский язык, пояснили в Раде.

«Законопроект принят только в первом чтении, его будут рассматривать еще во втором, и только потом он будет направлен на подпись Владимиру Зеленскому», – сообщил Гончаренко.

До этого кабмин Украины потребовал от чиновников общаться с народом на более простом языке. Госслужащих призвали избегать в речи сложных конструкций, профессиональной лексики и аббревиатур.

Ранее переводчики и лингвисты назвали английский и испанский языки наиболее перспективными для изучения в ближайшие годы.