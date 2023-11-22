Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Парламент Украины одобрил в первом чтении проект о применении английского языка

Рада одобрила в первом чтении проект закона о статусе английского языка

close
100%
РИА «Новости»

Верховная рада одобрила в первом чтении проект закона о применении английского языка на Украине. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Только что Верховная рада приняла за основу законопроект о статусе английского языка», — написал депутат.

Законопроект направлен на официальное закрепление английского языка как одного из языков международного общения на Украине. Также в скором времени будут определены категории должностей, кандидаты на занятия которых должны знать английский язык, пояснили в Раде.

«Законопроект принят только в первом чтении, его будут рассматривать еще во втором, и только потом он будет направлен на подпись Владимиру Зеленскому», – сообщил Гончаренко.

До этого кабмин Украины потребовал от чиновников общаться с народом на более простом языке. Госслужащих призвали избегать в речи сложных конструкций, профессиональной лексики и аббревиатур.

Ранее переводчики и лингвисты назвали английский и испанский языки наиболее перспективными для изучения в ближайшие годы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий