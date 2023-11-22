Вина за противостояние Сербии и Косово в определенной степени лежит на странах Запада. Об этом заявила председатель комитета по иностранным делам в британском парламенте Алисия Кернс, сообщает газета Financial Times.

«В тревожном противостоянии между Косово и Сербией отчасти виноват Запад, опасающийся обострять ситуацию в Белграде на фоне крупномасштабного нападения России на Украину», — цитирует издания слова Кернс.

Кернс считает, что Великобритания, США, Германия, Франция и Италия должны снять санкции с Косово и отказаться от ориентации на Белград, а также оказывать на него давление.

«Запад демонстрирует отсутствие твердости на Балканах, и мы также показываем, что не извлекли уроков из сдерживания России» – сказала Кернс.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обвинил Евросоюз в попытке склонить Сербию к отказу от Косово.