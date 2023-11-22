МИД России заявил о готовности к работе с Финляндией для решения вопроса по границе

Россия готова обсуждать с Финляндией решение вопроса по ситуации на границе двух стран, о чем было ранее заявлено финскому послу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

20 ноября Россия заявила протест финскому послу в связи с решением Хельсинки закрыть наиболее активно использовавшиеся пункты пропуска на границе.

Как считает Захарова, финской стороне нужно было дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и «выложить на стол все [свои] озабоченности или претензии...».

«И по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение. Либо получить разъяснение. Мы готовы к такой работе. Это же и было заявлено послу», — подчеркнула представитель МИД РФ.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что около 300 иностранцев ожидают прохода в Финляндию на границе РФ у КПП «Салла» в Кандалакшском районе.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.