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В Верховной раде призвали задуматься о компромиссе с Россией

Депутат Рады Шевченко призвал к компромиссу с Москвой для прекращения конфликта

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Телеграм-канал «Политика Страны»

Депутат Верховный рады Евгений Шевченко дал интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву. Он в разговоре предложил украинским властям рассмотреть возможность компромисса с Россией.

В беседе с Вадимом Карасевым, парламентарий порекомендовал провести политические консультации, чтобы выяснить, на каких условиях Россия готова пойти на компромисс. Политик подчеркнул важность достижения существующей точки успеха и считает, что договариваться нужно именно на этой точке, чтобы избежать ухудшения ситуации.

Шевченко призвал не затягивать с принятием решения. Он предупредил, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США, последствия для Украины могут быть еще более негативными.

Депутат также подчеркнул, что нельзя предугадать, каким будет новый президент и что ожидать от него. В таком случае будет поздно вернуться к текущей ситуации.

Киев на законодательном уровне запретил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, Москва при этом заявляла о готовности к перемирию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что ситуация может перейти в мирное русло при учете фактической обстановки и новых реалий, так как требования Москвы хорошо известны.

До этого политолог Александр Рар заявил, что Германия готова заменить США в качестве главного спонсора Украины.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.

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