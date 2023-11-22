В СБ ООН пройдет неформальное заседание по «евромайдану»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что 8 декабря РФ проведет неформальное заседание Совета Безопасности ООН по событиям 2013 года на Украине. Его словам приводит РИА Новости.

По словам Небензи, о событиях так называемого «евромайдана» на Украине расскажут лица, принимавшие в нем участие.

Заседание пройдет по так называемой «формуле Аррии». Такой формат заседаний Совета Безопасности был назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году, занимая пост председателя Совбеза ООН. Он позволяет членам Совета Безопасности «проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых по мнению члена или членов Совета, предлагающих провести встречу».

Заседания Совбеза в данном формате проводятся в одном из залов заседаний, а не в зале Совета Безопасности, участия в них не обязательны, кроме того, записи о них не заносятся в ежедневник ООН. Сотрудники Секретариата ООН, за исключением устных переводчиков и сотрудника по конференционному обслуживанию, не участвуют в таких заседаниях без приглашения.

До этого РФ созывала встречу СБ ООН по «формуле Аррии» 20 января.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».