Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Армении не будет присутствовать на заседании ОДКБ в Минске

Министр обороны Армении Папикян отказался приехать на заседание ОДКБ в Минске

close
100%
Erik Babajanian/Wikipedia

Министр обороны Армении не намерен принимать участие в ближайшем заседании Совета глав министерств обороны ОДКБ. Об этом руководитель пресс-службы армянского оборонного ведомства Арам Торосян сообщил в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

По словам Торосяна, глава министерства обороны Армении Сурен Папикян не будет участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое состоится 22 ноября в Минске.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения попросила снять с повестки саммита организации документ о помощи республике.

В Минске 22 ноября пройдут заседания советов министров обороны, иностранных дел и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. 23 ноября состоится саммит ОДКБ.

15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не собирается заявлять об изменении своей политики и не решила покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий