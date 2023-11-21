Министр обороны Армении не будет присутствовать на заседании ОДКБ в Минске

Министр обороны Армении не намерен принимать участие в ближайшем заседании Совета глав министерств обороны ОДКБ. Об этом руководитель пресс-службы армянского оборонного ведомства Арам Торосян сообщил в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

По словам Торосяна, глава министерства обороны Армении Сурен Папикян не будет участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое состоится 22 ноября в Минске.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения попросила снять с повестки саммита организации документ о помощи республике.

В Минске 22 ноября пройдут заседания советов министров обороны, иностранных дел и комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ. 23 ноября состоится саммит ОДКБ.

15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не собирается заявлять об изменении своей политики и не решила покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.