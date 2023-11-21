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В G7 договорились продолжать поддерживать энергетический сектор Украины

Страны G7 договорились продолжать поддерживать энергетический сектор Украины

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Brendan Smialowski/Pool via Reuters

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 договорились продолжать оказывать поддержку энергетическому сектору Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Отмечается, что во встрече по вопросам поддержки энергетического сектора Украины сопредседательствовали Япония и США. Участвовавшие в заседании страны договорились о том, что они поддержат планы Киева создать более децентрализованную, устойчивую и чистую энергетическую систему, которая будет целиком интегрирована с Европой.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал западных союзников увеличить количество санкций против России, а также предоставить Украине дополнительные системы вооружения. По словам Ермака, им нужно укрепить противовоздушную оборону (ПВО) из-за возможного нападения на энергетическую инфраструктуру страны.

7 ноября стало известно, что кабмин Украины примет дополнительные меры для защиты энергетической системы. В США предрекли, что нынешняя зима для Украины будет сложнее предыдущей.

Ранее в Киеве пригрозили ударами по энергетической инфраструктуре РФ.

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