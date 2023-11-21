Зеленский не ждет подарков от лидеров ЕС на встрече в декабре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ожидает от лидеров стран ЕС подарков по поводу вступления в альянс на встрече в декабре. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается решения ЕС в декабре, то подарков мы не ждем. Но все-таки я хотел бы, чтобы обратили внимание, что страна находится в состоянии войны», — отметил Зеленский.

Он пояснил, что решение в декабре для Украины — это «мобилизующее и мотивирующее решение», и оно могло бы помочь Украине понять, что в мире есть справедливость.

Украинский президент подчеркнул, что страна выполняет сейчас и будет продолжать выполнять все рекомендации Еврокомиссии.

До этого министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар говорил, что Украину ждет долгий путь по вступлению в Европейский союз (ЕС), так как стране необходимо выполнить все условия по членству. При этом Словакия поддерживает Украину в стремлении присоединиться к Евросоюзу.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.