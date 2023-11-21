Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский не ждет подарков от лидеров ЕС на встрече в декабре

Зеленский не ждет подарков от ЕС в переговорах о вступлении Украины в альянс

close
100%
Blair Gable/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ожидает от лидеров стран ЕС подарков по поводу вступления в альянс на встрече в декабре. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается решения ЕС в декабре, то подарков мы не ждем. Но все-таки я хотел бы, чтобы обратили внимание, что страна находится в состоянии войны», — отметил Зеленский.

Он пояснил, что решение в декабре для Украины — это «мобилизующее и мотивирующее решение», и оно могло бы помочь Украине понять, что в мире есть справедливость.

Украинский президент подчеркнул, что страна выполняет сейчас и будет продолжать выполнять все рекомендации Еврокомиссии.

До этого министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар говорил, что Украину ждет долгий путь по вступлению в Европейский союз (ЕС), так как стране необходимо выполнить все условия по членству. При этом Словакия поддерживает Украину в стремлении присоединиться к Евросоюзу.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий