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Президент Бразилии призвал реформировать Совбез ООН

Президент Бразилии Да Силва призвал реформировать Совбез ООН

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Adriano Machado/Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва потребовал реформировать Совет Безопасности ООН из-за отсутствия резолюции по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Слова политика передает ТАСС.

Глава Бразилии также напомнил, что, когда его страна председательствовала в Совете Безопасности ООН в октябре, она сделала очень много, чтобы справиться с чрезвычайной гуманитарной ситуацией и найти решение конфликта, но инициатива была отклонена.

«Мы предложили резолюцию, которая получила поддержку большинства членов, но, к сожалению, было наложено вето одним из постоянных членов. Паралич Совета является еще одной демонстрацией безотлагательности его реформы», — сказал Да Силва на экстренном онлайн-саммите БРИКС.

До этого Президент России Владимир Путин указал на ангажированную позицию Совета по правам человека ООН по вопросу Донбасса и Украины.

Лула да Силва обвинил Совбез ООН в неспособности решить ситуацию на Украине.

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