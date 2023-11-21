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Избранного президента Аргентины назвали фашистом

Экс-президент Боливии Моралес окрестил фашистом нового главу Аргентины Милея

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Natacha Pisarenko/AP

Избранный президент Аргентины, ультраправый политик Хавьер Милей является представителем неолиберализма, считает бывший руководитель Боливии Эво Моралес. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что уважает решение аргентинцев, но не ждет ничего хорошего от их нового руководителя.

«Никогда не будем желать успехов фашизму, ультраправым и неолиберализму, тому, кто оскорбляет папу Римского, кто предлагает [разрешить] продажу органов, кто осуществляет нападки на братские народы Китая, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа ради поддержки сионистского геноцида и американского империализма», — отметил Моралес.

Он добавил, что левые силы продолжат бороться с ультраправыми в Латинской Америке и не собираются менять свой подход. Моралес подчеркнул, что в особенности это касается отношения к союзникам ультраправого бывшего президента Аргентины Маурисио Макри, который в 2019 году помог в подавлении протестов левых в Боливии.

Второй тур президентских выборов прошел в Аргентине 19 ноября. Милей получил свыше 50% голосов избирателей, обыграв кандидата от власти — министра экономики Аргентины Серхио Масса. Инаугурация избранного президента Аргентины состоится 10 декабря.

Ранее избранный президент Аргентины выступил с первым заявлением.

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