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Нетаньяху созывает военный кабмин и правительство

Нетаньяху созывает военный кабмин и правительство по прогрессу в освобождении заложников

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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созывает военный кабинет, кабинет безопасности и правительство из-за ситуации с заложниками в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«В свете развития событий по вопросу освобождения наших заложников премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня вечером созовет военный кабинет», — говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Отмечается, что сбор венного кабинета намечен на 18:00 (19:00 по московскому времени). Кабинет безопасности соберется в 19:00 (20:00 по московскому времени ), а правительство — в 20:00 (21:00 по московскому времени).

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости не допустить расширения географии палестино-израильского конфликта. Также Путин заявил, что в настоящее время долгосрочное палестино-израильское перемирие стало актуальной задачей.

Ранее Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах с ХАМАС по заложникам.

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