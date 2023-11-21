В Армении заявили о готовности к диалогу с Азербайджаном

Власти Армении не пытаются уклониться от переговорного процесса с Азербайджаном, связанного с нормализацией отношений между двумя странами, считает вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян, передает «Sputnik. Армения». По его словам, стороны продолжают работу над мирным договором.

«Идет обмен проектами мирного соглашения, документ с предложениями поступает в Ереван, из Еревана — в Баку. Предлагаю вам следить за официальными заявлениями МИД, за форматами, если будет необходимость в новых комментариях, внешнеполитическое ведомство выступит с соответствующим заявлением», — пояснил Аршакян журналистам.

Он добавил, что Ереван никогда не избегал переговоров с Баку. Аршакян подчеркнул, что Армения принимала участие во всех мероприятиях, в эффективности которых не было сомнений.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом в НКР приняли решение о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. После операции в Карабахе в Азербайджане заговорили о снятии барьеров для мирного договора с Арменией.

Ранее Азербайджан заявил об исторической возможности для мира с Арменией.