Израиль обвинили в атаках на СМИ за разоблачение его преступлений

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил еврейское государство за атаку по ливанской территории, в результате которой пострадали два журналиста телеканала «Аль-Маядин», передает Al Jazeera. По его словам, Израиль стремится нанести урон СМИ, раскрывающим его преступления в регионе.

«Это нападение еще раз доказывает, что преступлениям Израиля нет пределов, и что его цель — заставить замолчать средства массовой информации, которые разоблачают его преступления и нападения», — пояснил Микати.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

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