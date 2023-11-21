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В Госдуме рассказали об отношении к потенциальному «Майдану-3» на Украине

Депутат Журова назвала возможный «Майдан-3» на Украине невыгодным для России

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Андрей Стенин/РИА Новости

Новый Майдан на Украине невыгоден России, так как в его организации заподозрят Москву, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Ее слова приводит «Лента.ру».

«Если опять произойдет Майдан, снова будут искать привязки к нам, а мифов о нас и так хватает, еще один не нужен. Так что нам Майдан точно невыгоден», — отметила политик.

Журова добавила, что смена власти на Украине должна происходить законно, в соответствии с волей народа страны.

«Для нас прошлый Майдан был все-таки событием из вне, это созданная ситуация, которую сами граждане, может, и не хотели. Если люди захотят сместить [президента Украины Владимира] Зеленского, они должны делать это законным путем», –- сказала депутат.

При этом она считает, что даже в случае проведения выборов, власти Украины могут скрыть реальные итоги голосования.

«Конечно, настоящую статистику, аналитику нам не покажут, мы не можем это анализировать», — заключила Журова.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, рассуждая о возможности новых протестов на Украине, заявлял, что президент Владимир Зеленский сам подготовил почву в стране для очередного Майдана, но Россия «здесь ни при чем».

Ранее Зеленский рассказал, на какой период запланирован «Майдан-3» с целью его отстранения от власти.

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