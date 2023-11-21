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Социологу Борису Кагарлицкому* продлили арест на полгода

Суд продлил на шесть месяцев срок ареста социолога Бориса Кагарлицкого

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Андрей Стенин/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд принял решение продлить срок заключения под стражей социологу Борису Кагарлицкому (признан в РФ иностранным агентом), которого обвиняют в призывах к террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судьи.

«Продлить меру пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого Кагарлицкого на шесть месяцев», — говорится в постановлении.

Борису Кагарлицкому предъявлено обвинение по уголовной статье о публичных призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде с использованием интернета. По версии следствия, ученый опубликовал соответствующий видеоролик. Адвокат Кагарлицкого говорил, что речь идет о посте социолога в Telegram, в котором он комментировал взрыв на Крымском мосту в 2022 году.

В июле социологу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 7 августа Кагарлицкий попал в реестр экстремистов.

Кагарлицкий является автором статей и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Ранее в России заочно приговорили к пожизненному сроку организатора нападений на Брянскую область.

*  признан в РФ иностранным агентом
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