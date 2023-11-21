Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили, что шеф Пентагона намеренно врет об успехах ВСУ на поле боя

Сенатор Джабаров: Пентагон лжет об успехах ВСУ, чтобы избежать паники на Украине

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что слова главы Пентагона Ллойда Остина об «устойчивом прогрессе» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя являются ложью, которая необходима, чтобы не допустить паники в стране. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

По его словам, «это просто ложь».

Джабаров подчеркнул, что российская армия сейчас «находится на подъеме», а заявления Ллойда Остина связаны с тем, чтобы избежать паники на Украине.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин похвалил «устойчивый прогресс» украинской армии.

«Особенно хочу похвалить украинские силы, которые продолжают добиваться устойчивого прогресса в очень сложной атмосфере», — сказал он.

До этого Остин предупредил президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у США «волшебной палочки», которая помогла бы украинской армии в конфликте с Россией.

Остин отметил, что успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя зависят от их способности использовать разные виды поставляемых Западом вооружений. По словам главы Пентагона, на фронте идет жесткая, изматывающая борьба, которая будет продолжаться дальше.

Остин также заявлял, что в боевых действиях на Украине значение имеет не то, какое оружие поставляется Киеву, а то, как его применяют и интегрируют в вооруженные силы.

Во время визита в Киев глава Пентагона объявил, что США предоставят Украине очередной транш военной помощи на $100 млн.

Ранее экс-советник Кучмы назвал цель визита главы Пентагона в Киев.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий