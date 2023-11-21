В Совфеде заявили, что шеф Пентагона намеренно врет об успехах ВСУ на поле боя

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что слова главы Пентагона Ллойда Остина об «устойчивом прогрессе» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя являются ложью, которая необходима, чтобы не допустить паники в стране. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

По его словам, «это просто ложь».

Джабаров подчеркнул, что российская армия сейчас «находится на подъеме», а заявления Ллойда Остина связаны с тем, чтобы избежать паники на Украине.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин похвалил «устойчивый прогресс» украинской армии.

«Особенно хочу похвалить украинские силы, которые продолжают добиваться устойчивого прогресса в очень сложной атмосфере», — сказал он.

До этого Остин предупредил президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии у США «волшебной палочки», которая помогла бы украинской армии в конфликте с Россией.

Остин отметил, что успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя зависят от их способности использовать разные виды поставляемых Западом вооружений. По словам главы Пентагона, на фронте идет жесткая, изматывающая борьба, которая будет продолжаться дальше.

Остин также заявлял, что в боевых действиях на Украине значение имеет не то, какое оружие поставляется Киеву, а то, как его применяют и интегрируют в вооруженные силы.

Во время визита в Киев глава Пентагона объявил, что США предоставят Украине очередной транш военной помощи на $100 млн.

Ранее экс-советник Кучмы назвал цель визита главы Пентагона в Киев.