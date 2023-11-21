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Экс-советник Кучмы назвал цель визита главы Пентагона в Киев

Экс-советник Кучмы Соскин назвал целью визита Остина в Киев утешение Зеленского

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Глава Пентагона Ллойд Остин посетил Киев для того, чтобы поддержать репутацию президента Украины Владимира Зеленского, но никакой реальной помощи не пообещал. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его мнению, в офисе у Зеленского «уже истерика».

«Срочно прилетел Остин, чтобы как-то его поддержать, чтобы Зеленский еще немного продержался на плаву как поплавок и мог сказать, что к нему приехал сам глава Министерства обороны Соединенных Штатов», — сказал Соскин.

Соскин считает, что шеф Пентагона на фоне успехов Вооруженных сил Российской Федерации на фронте не стал обещать Киеву ни дополнительного финансирования, ни нового пакета военной помощи.

«Россияне ударили управляемой авиабомбой, нанесли очень тяжелый удар по украинцам. А что делают США?» — задался вопросом эксперт.

Экс-советник Кучмы подчеркнул, что режим Зеленского сегодня уже ничего не может без поддержки американцев, но конгресс, указал он, не собирается одобрять новый пакет помощи Украине.

До этого Ллойд Остин предупредил Владимира Зеленского, что у США нет «волшебной палочки», которая помогла бы Украине в конфликте с Россией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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